ЕК: Завтра состоится заседание контактной группы по поставкам оружия Украине
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 15:27
Заседание контактной группы по поставкам оружия Украине состоится 25 ноября.
Как передает Report, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью.
"Что касается заседания "коалиции желающих" по Украине, то есть понимание, что она пройдет в формате видеоконференции во вторник", - заявила она.
