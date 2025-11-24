ЕК: Завтра состоится заседание контактной группы по поставкам оружия Украине

Заседание контактной группы по поставкам оружия Украине состоится 25 ноября.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Что касается заседания "коалиции желающих" по Украине, то есть понимание, что она пройдет в формате видеоконференции во вторник", - заявила она.