    ЕК: Завтра состоится заседание контактной группы по поставкам оружия Украине

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 15:27
    Заседание контактной группы по поставкам оружия Украине состоится 25 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

    "Что касается заседания "коалиции желающих" по Украине, то есть понимание, что она пройдет в формате видеоконференции во вторник", - заявила она.

    Пауло Пиньо Еврокомиссия Украина
    Avropa Komissiyası: Ukraynaya silah təchizatı üzrə təmas qrupunun iclası keçiriləcək

