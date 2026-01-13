ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 18:40
Ukrayna xarici işlər naziri Andrey Sibiqa, Kiyevin tələbi ilə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) təcili iclasının keçiriləcəyini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, bunun səbəbi Rusiyanın Ukraynaya zərbələri və Moskvanın ABŞ-nin himayəsi altında irəli sürülən sülh təşəbbüslərini nəzərə almamasıdır.
ATƏT-in təcili debatları yanvarın 15-i keçiriləcək və Rusiyaya beynəlxalq təzyiqin növbəti elementi olacaq.
