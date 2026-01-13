İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:40
    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Ukrayna xarici işlər naziri Andrey Sibiqa, Kiyevin tələbi ilə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) təcili iclasının keçiriləcəyini elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, bunun səbəbi Rusiyanın Ukraynaya zərbələri və Moskvanın ABŞ-nin himayəsi altında irəli sürülən sülh təşəbbüslərini nəzərə almamasıdır.

    ATƏT-in təcili debatları yanvarın 15-i keçiriləcək və Rusiyaya beynəlxalq təzyiqin növbəti elementi olacaq.

