Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 18:28
    Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по требованию Киева.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

    По его словам, причиной стали российские удары по Украине и игнорирование Москвой мирных инициатив, продвигаемых под эгидой США.

    Чрезвычайные дебаты в ОБСЕ состоятся в четверг, 15 января, и станут очередным элементом международного давления на Россию.

    "Время проведения чрезвычайных дебатов приурочено к первому заседанию Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентации приоритетов председательства моим другом, Игнацио Кассиса, что четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом этой организации", - сообщил министр.

    Отдельно Сибига призвал все государства-участники ОБСЕ консолидировать усилия в противодействии угрозам, которые несет самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны, в частности для принципов суверенитета, территориальной целостности, свободы и защиты человеческой жизни.

    В ночь на 13 января российские войска нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро без электроснабжения остались потребители в Киеве и Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

    ОБСЕ МИД Украины экстренное заседание
    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Последние новости

    19:06

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    19:04

    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    19:02

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    18:54

    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Внутренняя политика
    18:54

    Трамп призвал иранцев продолжать протестовать

    Другие страны
    18:49

    Великобритания вызвала посла Ирана на фоне массовых протестов

    Другие страны
    18:47

    Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет

    Карабах
    18:46

    Азербайджан укрепляет южную часть Среднего коридора через новую транспортную ассоциацию

    Инфраструктура
    18:46

    США признали три ближневосточных отделения "Братьев-мусульман" террористическими

    Другие страны
    Лента новостей