Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по требованию Киева.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, причиной стали российские удары по Украине и игнорирование Москвой мирных инициатив, продвигаемых под эгидой США.

Чрезвычайные дебаты в ОБСЕ состоятся в четверг, 15 января, и станут очередным элементом международного давления на Россию.

"Время проведения чрезвычайных дебатов приурочено к первому заседанию Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентации приоритетов председательства моим другом, Игнацио Кассиса, что четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом этой организации", - сообщил министр.

Отдельно Сибига призвал все государства-участники ОБСЕ консолидировать усилия в противодействии угрозам, которые несет самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны, в частности для принципов суверенитета, территориальной целостности, свободы и защиты человеческой жизни.

В ночь на 13 января российские войска нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро без электроснабжения остались потребители в Киеве и Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.