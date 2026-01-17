İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Amerika lideri: Hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 05:23
    Amerika lideri: Hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp iddia edib ki, hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Donald Tramp Palm-Biçdəki (Florida ştatı) küçələrdən birinin adının onun şərəfinə dəyişdirilməsi münasibətilə etdiyi çıxışında bildirib.

    O, həmçinin Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ-a və dünyanın qalan hissəsinə qarşı cinayətlərə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib.

    Tramp Venesuelaya işarə edərək deyib: "Bu ayın əvvəlində buradan, Mar-a-Laqo mülkümdən qeyd etdiyim kimi, Maduronu ABŞ-yə və dünyanın qalan hissəsinə qarşı cinayətlərinə görə ələ keçirdik və indi bu ölkəni biz idarə edirik".

    Onun fikrincə, Venesuela cəmi bir həftə ərzində kəskin şəkildə dəyişən fərqli bir ölkədir.

    ABŞ Venesuela
    Президент США утверждает, что теперь Венесуэлой управляет Америка

    Son xəbərlər

    05:23

    Amerika lideri: Hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir

    Digər ölkələr
    04:38

    Qəzza zolağı üzrə Milli İdarəetmə Komitəsinin rəhbəri məlum olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Danimarkalı general Rusiya və Çin gəmiləri ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Digər ölkələr
    03:34

    Tramp İranla bağlı Netanyahu ilə ikinci dəfə danışıb

    Digər ölkələr
    03:00

    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Digər ölkələr
    02:32

    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    02:10

    Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    01:40

    Venesuela müxalifətinin lideri ölkədə azad seçkilər perspektivini görür

    Digər ölkələr
    01:05

    Stoltenberq ABŞ-nin NATO-dan çıxma ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti