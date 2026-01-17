Президент США утверждает, что теперь Венесуэлой управляет Америка
Другие страны
- 17 января, 2026
- 03:47
Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты теперь управляют Венесуэлой.
Как передает Report, об этом Дональд Трамп заявил в своей речи по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида).
Он также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".
"Как я заявил ранее в этом месяце отсюда, из своего поместья Мар-а-Лаго, мы захватили Мадуро за его преступления против США и остального мира и теперь мы управляем этой страной", - заявил Трамп, говоря о Венесуэле. По его версии, это теперь "другая страна", которая "очень сильно изменилась всего за неделю".
