Президент США утверждает, что теперь Венесуэлой управляет Америка

Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты теперь управляют Венесуэлой.

Как передает Report, об этом Дональд Трамп заявил в своей речи по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида).

Он также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".

"Как я заявил ранее в этом месяце отсюда, из своего поместья Мар-а-Лаго, мы захватили Мадуро за его преступления против США и остального мира и теперь мы управляем этой страной", - заявил Трамп, говоря о Венесуэле. По его версии, это теперь "другая страна", которая "очень сильно изменилась всего за неделю".