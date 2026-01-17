Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США утверждает, что теперь Венесуэлой управляет Америка

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 03:47
    Президент США утверждает, что теперь Венесуэлой управляет Америка

    Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты теперь управляют Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом Дональд Трамп заявил в своей речи по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида).

    Он также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".

    "Как я заявил ранее в этом месяце отсюда, из своего поместья Мар-а-Лаго, мы захватили Мадуро за его преступления против США и остального мира и теперь мы управляем этой страной", - заявил Трамп, говоря о Венесуэле. По его версии, это теперь "другая страна", которая "очень сильно изменилась всего за неделю".

    США Венесуэла Дональд Трамп

