Alp dağlarındakı kurortda baş verən yanğın səbəbindən 270 nəfər təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 28 yanvar, 2026
- 12:06
Fransız Alplarında yerləşən Kurşevel dağ-xizək kurortunda baş verən yanğın səbəbindən 270 nəfər təxliyə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" nəşri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yanğın axşam saatlarında Kurşeveldəki beşulduzlu "Grandes Alpes" hotelinin damında baş verib. Daha sonra yanğın qonşu yaşayış binasına yayılıb.
"Hazırda hadisə yerində yanğınsöndürənlər işləyir. Hələ ki, ölən yoxdur", - prefekturanın məlumatında qeyd edilib.
Otelin özündən 83 nəfər təxliyə olunub.
Yanğının səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:23
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2Futbol
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03
Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"Komanda
22:50