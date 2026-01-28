Alp dağlarındakı kurortda baş verən yanğın səbəbindən 270 nəfər təxliyə edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fransız Alplarında yerləşən Kurşevel dağ-xizək kurortunda baş verən yanğın səbəbindən 270 nəfər təxliyə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" nəşri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yanğın axşam saatlarında Kurşeveldəki beşulduzlu "Grandes Alpes" hotelinin damında baş verib. Daha sonra yanğın qonşu yaşayış binasına yayılıb.

    "Hazırda hadisə yerində yanğınsöndürənlər işləyir. Hələ ki, ölən yoxdur", - prefekturanın məlumatında qeyd edilib.

    Otelin özündən 83 nəfər təxliyə olunub.

    Yanğının səbəbi hələ müəyyən edilməyib.

    Из-за пожара на курорте во французских Альпах эвакуированы 270 человек

