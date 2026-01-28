Из-за пожара на курорте во французских Альпах эвакуированы 270 человек

Из-за пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, было эвакуировано 270 человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro.

Сообщается, что пожар вспыхнул вечером на крыше пятизвездочного отеля Grandes Alpes в Куршевеле. Затем он перекинулся на соседний жилой дом.

"В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. На данный момент жертв нет", - говорится в кратком пресс-релизе префектуры. Из самого отеля были эвакуированы 83 человека.

Причина пожара до сих пор не установлена.