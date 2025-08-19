Vaşinqton görüşündə Ukrayna üçün silah sövdələşməsinin maliyyələşdirilməsi müzakirə olunmayıb

Haqqımızda

19 avqust 2025 16:32
Bazar ertəsi Avropa, ABŞ və Ukrayna liderləri arasında keçirilən çoxtərəfli görüşdə Ukraynaya silah tədarükü haqqında sövdələşmənin maliyyələşdirilməsi məsələsi müzakirə olunmayıb.

“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Arianna Podesta Brüsseldə keçirilən brifinqdə bildirib.

O qeyd edib ki, bu səbəbdən həmin məsələni şərh edə bilməz.

"Aİ-nin həm də Ukrayna ilə birlikdə Avropanın sənaye sahələrinin inteqrasiyası və müdafiə xərclərinin və innovasiyaların təşviqini əhatə edən təhlükəsizlik proqramı var", - A.Podesta bildirib.

Bazar ertəsi Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trampa 90 milyard dollar dəyərində silah alışı ilə bağlı təkliflər paketi təqdim etdiyini bildirib.

