    Aİ ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə dair tövsiyələrini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:39
    Avropa Komissiyası ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin dəyişdirilməsi və ayrı-ayrı şəxslərə qarşı sanksiyalarla bağlı öz təkliflərini hazırlayacaq.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ ölkələrinin Xarici Əlaqələr Şurasının yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib.

    Евросоюз к концу года представит рекомендации по безвизу с Грузией

