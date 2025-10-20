Евросоюз к концу года представит рекомендации по безвизу с Грузией

Еврокомиссия к концу года подготовит свои предложения по изменению визового режима с Грузией и санкциям в отношении отдельных индивидуумов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам стран ЕС глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Еврокомиссия представит до конца года доклад по механизму приостановки визового режима, а новое визовое регулирование вступит в силу в ноябре. Это, отметила Каллас, "даст Европейскому союзу возможность отменять безвизовый режим для отдельных категорий граждан".