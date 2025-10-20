Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Евросоюз к концу года представит рекомендации по безвизу с Грузией

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 17:24
    Евросоюз к концу года представит рекомендации по безвизу с Грузией

    Еврокомиссия к концу года подготовит свои предложения по изменению визового режима с Грузией и санкциям в отношении отдельных индивидуумов.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам стран ЕС глава евродипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, Еврокомиссия представит до конца года доклад по механизму приостановки визового режима, а новое визовое регулирование вступит в силу в ноябре. Это, отметила Каллас, "даст Европейскому союзу возможность отменять безвизовый режим для отдельных категорий граждан".

    Евросоюз Грузия безвизовый режим Кая Каллас
    Aİ ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə dair tövsiyələrini təqdim edəcək

    Последние новости

    17:52

    ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"

    Внешняя политика
    17:50

    Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращен

    Инфраструктура
    17:43

    ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" России

    Другие страны
    17:35

    В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданий

    Инфраструктура
    17:35

    Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"

    Бизнес
    17:32

    Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:32

    Мэрия Гюмри планирует провести забастовку - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    17:31

    Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против России

    Другие страны
    17:31

    Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов

    Другие
    Лента новостей