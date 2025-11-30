İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ABŞ-yə 5 000-dən çox əfqanın gəlişi ölkə hakimiyyətində narahatlıq doğurub

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 03:39
    Rəsmi Vaşinqton hesab edir ki, 2021-ci ildə Amerika hərbçilərinin Əfqanıstandan çıxarıldıqdan sonra ABŞ-yə gələn 5 000-dən çox əfqan Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyinə təhdid yarada bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin statistikasını əldə edən "New York Post" qəzeti xəbər verib.

    Nəşrin məlumatına görə, ABŞ-yə gələn 6 868 Əfqanıstan vətəndaşının dosyeləri Amerika hakimiyyətində narahatlıq doğurub. Bunlardan 5 005-i potensial milli təhlükəsizlik təhdidi, 956-sı ictimai təhlükəsizlik təhdidi, 876-sı isə potensial olaraq fırıldaqçılıqda iştirak edib.

    Qəzet qeyd edir ki, ABŞ-nin hüquq-mühafizə orqanları sonradan onların əksəriyyətinə olan şübhələri aradan qaldırıb. Buna baxmayaraq, sentyabra olan məlumata görə, 885 nəfər hələ də ABŞ-nin milli təhlükəsizliyini təhdid edə biləcək şəxslər kimi təsnif olunub.

