Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 02:58
    СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

    Более 5 тыс. граждан Афганистана, прибывших в США после вывода американских военнослужащих из страны в 2021 году, могли, по мнению Вашингтона, представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post, в распоряжении которой оказалась статистика Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

    По сведениям издания, досье 6 868 прибывших в США афганцев вызывали обеспокоенность американских властей. 5 005 из них были классифицированы как представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, 956 - угрозу в сфере общественной безопасности, 876 могли быть причастны к мошенничеству. Впоследствии правоохранительные органы США сняли подозрения с большинства из них, отмечает газета. Тем не менее по состоянию на сентябрь 885 человек все еще числились в категории лиц, которые могут угрожать национальной безопасности США.

    США Афганистан угроза
    Elvis

    Последние новости

    03:23

    Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщиками

    Футбол
    02:58

    СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

    Другие страны
    02:37

    В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы

    Другие страны
    02:09

    МИД Ирана: Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является произволом США

    В регионе
    01:52

    В Адане произошла перестрелка в барбершопе, есть пострадавшие

    В регионе
    01:20

    В ФРГ впервые с 2000 года разрешили ВВС совершать маневры в зоне низкого полета

    Другие страны
    00:44

    Азербайджан представлен на международном форуме, прошедшем под патронажем короля Марокко

    Внешняя политика
    00:16

    МИД Венесуэлы опроверг утверждения США о закрытии воздушного пространства

    Другие страны
    23:52

    Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Польши

    Внешняя политика
    Лента новостей