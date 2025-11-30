СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

Более 5 тыс. граждан Афганистана, прибывших в США после вывода американских военнослужащих из страны в 2021 году, могли, по мнению Вашингтона, представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post, в распоряжении которой оказалась статистика Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

По сведениям издания, досье 6 868 прибывших в США афганцев вызывали обеспокоенность американских властей. 5 005 из них были классифицированы как представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, 956 - угрозу в сфере общественной безопасности, 876 могли быть причастны к мошенничеству. Впоследствии правоохранительные органы США сняли подозрения с большинства из них, отмечает газета. Тем не менее по состоянию на сентябрь 885 человек все еще числились в категории лиц, которые могут угрожать национальной безопасности США.