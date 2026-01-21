İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 21:39
    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    ABŞ Qəzza sektorunda yerləşən altı təşkilata qarşı "HƏMAS-ın hərbi qanadını dəstəklədiklərinə" görə sanksiyalar tətbiq edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin açıqlamasında qeyd olunub.

    Məlumata əsasən, sanksiya siyahısına həmçinin xaricdəki fələstinlilərin Xalq Konfransı da daxil edilib.

    Vaşinqton administrasiyasının iddiasına görə, mülki əhaliyə humanitar və tibbi yardım göstərən bu təşkilatlar əslində gizli şəkildə "İzz əd-Din əl-Qəssam" (HƏMAS-ın hərbi qanadı) qruplaşmasını dəstəkləyiblər. Həmçinin onlar toplanan vəsaitləri əhaliyə yardım üçün deyil, döyüşçülərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiblər.

    ABŞ bu təşkilatlar və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən istifadə olunan saxta vəsaittoplama sxemlərini aşkar etmək və qarşısını almaq üçün bütün mövcud vasitələrdən istifadə edəcəyini bildirir.

    Bununla yanaşı, Amerika tərəfi humanitar yardımın etibarlı və təhlükəsiz təşkilatlar vasitəsilə çatdırılmasını təmin etməkdə və Qəzza sektorunda vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində səyləri dəstəkləməkdə qərarlı olduğunu vurğulayıb.

    ABŞ Dövlət Departamenti HƏMAS sanksiya maliyyələşmə Qəzza sektoru
    США вводят санкции против организаций в Газе за финансирование ХАМАС

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    21:59

    "Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıb

    Maliyyə
    21:44

    Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    Futbol
    21:39

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    21:16

    "Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    21:10

    "Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24 %-ni ötməyəcək

    Maliyyə
    21:09
    Video

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    21:06

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti