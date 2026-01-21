США вводят санкции против организаций в Газе за финансирование ХАМАС

США вводят санкции против шести организаций, базирующихся в секторе Газа, за "поддержку военного крыла ХАМАС".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно информации, в санкционный список также включена Народная конференция палестинцев за рубежом.

По утверждению Вашингтонской администрации, эти организации, предоставляющие гуманитарную и медицинскую помощь палестинскому гражданскому населению, на практике занимались тайной поддержкой группировки "Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС). Ведомство отмечает, что они занимались сбором средств, которые направлялись на финансирование боевиков, а не на помощь населению анклава.

США заявили о намерении использовать все доступные инструменты для выявления и пресечения мошеннических схем сбора средств, применяемых организациями и отдельными лицами.

Американская сторона подчеркнула, что полна решимости обеспечивать доставку гуманитарной помощи через надежные и безопасные организации, а также поддерживать усилия по стабилизации ситуации в секторе Газа.