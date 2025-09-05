ABŞ Prezidenti bu gün Oval kabinetdən açıqlama verəcək
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 08:10
ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 5-də Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da Oval kabinetdən açıqlama verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb.
"Saat 16:00-da Prezident Tramp Oval kabinetdə bəyanatla çıxış edəcək", - cədvəldə deyilir. Amerika liderinin çıxışının mövzusu dəqiqləşdirilməyib.
Qeyd edək ki, Tramp sentyabrın 5-də rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə yaxın vaxtlarda danışmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.
Tramp Ağ Evdə keçirdiyi brifinqdə "Bəli, edəcəyəm. Çox yaxşı dialoqumuz oldu", - deyib.
