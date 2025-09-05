İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 08:10
    ABŞ Prezidenti bu gün Oval kabinetdən açıqlama verəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 5-də Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da Oval kabinetdən açıqlama verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb.

    "Saat 16:00-da Prezident Tramp Oval kabinetdə bəyanatla çıxış edəcək", - cədvəldə deyilir. Amerika liderinin çıxışının mövzusu dəqiqləşdirilməyib.

    Qeyd edək ki, Tramp sentyabrın 5-də rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə yaxın vaxtlarda danışmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    Tramp Ağ Evdə keçirdiyi brifinqdə "Bəli, edəcəyəm. Çox yaxşı dialoqumuz oldu", - deyib.

    Donald Tramp ABŞ
    Rus Versiası Rus Versiası
    Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

