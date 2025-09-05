Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает заявление из Овального кабинета в 00:00 по бакинскому времени.

Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.

"В 16:00 президент Трамп сделает заявление в Овальном кабинете", - говорится в расписании. Тема выступления американского лидера не указана.

Отметим, что 5 сентября Трамп заявил о намерение в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.