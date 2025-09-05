Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 07:41
    Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

    Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает заявление из Овального кабинета в 00:00 по бакинскому времени.

    Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.

    "В 16:00 президент Трамп сделает заявление в Овальном кабинете", - говорится в расписании. Тема выступления американского лидера не указана.

    Отметим, что 5 сентября Трамп заявил о намерение в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    "Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

    Белый дом Дональд Трамп заявление

    Последние новости

    08:00

    Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026

    Футбол
    07:41

    Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

    Другие страны
    07:19

    Учения Южной Кореи, США и Японии пройдут в сентябре в районе Корейского полуострова

    Другие страны
    06:58

    Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

    Другие страны
    06:26

    Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТР

    Другие страны
    05:55

    Мадуро: Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территорию

    Другие
    05:29

    СМИ: США и Тайвань провели секретные переговоры на Аляске

    Другие страны
    04:47
    Фото

    В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    04:46

    NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

    Другие страны
    Лента новостей