    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 12:19
    Merilend ştatındakı (ABŞ) "Endryus" aviabazasında naməlum toz aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, bundan sonra maddənin yaxınlığında olan bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hərbi bazanın bəyanatında qeyd olunur ki, insanlar təxliyə edilib, ərazi mühafizəyə götürülüb. Hərbi bazanın mütəxəssisləri hər hansı təhlükə aşkar etməyiblər.

    Təhlükəli maddələrə (HAZMAT) dair ilkin test də nəticə göstərməyib. İstintaq davam edir.

    На авиабазе США военнослужащие отравились неизвестным порошком

