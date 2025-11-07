На авиабазе США военнослужащие отравились неизвестным порошком
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 12:01
На авиационной базе "Эндрюс" в штате Мэриленд (США) вскрыли пакет с неизвестным порошком. После этого госпитализировали несколько человек, находившихся рядом с веществом.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
В заявлении военной базы указано, что людей эвакуировали из самого здания и из прилегающего к нему постройки, территория оцеплена. Специалисты оперативного реагирования военной базы угрозу не обнаружили, уточняется в заявлении.
Предварительный полевой тест на опасные вещества (HAZMAT) также не показал результатов. Отдельно следователи изучают политическую пропаганду, содержащуюся в посылке. Расследование продолжается.
Последние новости
12:26
Прогноз погоды на День ПобедыЭкология
12:25
В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшиеДругие страны
12:24
Кобахидзе: Мир между Баку и Ереваном укрепит политические позиции регионаВ регионе
12:21
Фото
ВМС Азербайджана и Пакистана обсудили развитие сотрудничестваАрмия
12:20
Руководитель сектора АП: На медиа ложится большая ответственность за чистоту азербайджанского языкаМедиа
12:18
Посольство США: Визит делегации Нацгвардии Оклахомы подтвердил общее стремление к укреплению безопасностиАрмия
12:16
АЖД перейдут на усиленный режим работы в праздничные дниИнфраструктура
12:14
Министр финансов: Фискальная устойчивость бюджета продолжит укреплятьсяФинансы
12:05
Фото