    На авиабазе США военнослужащие отравились неизвестным порошком

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 12:01
    На авиабазе США военнослужащие отравились неизвестным порошком

    На авиационной базе "Эндрюс" в штате Мэриленд (США) вскрыли пакет с неизвестным порошком. После этого госпитализировали несколько человек, находившихся рядом с веществом.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    В заявлении военной базы указано, что людей эвакуировали из самого здания и из прилегающего к нему постройки, территория оцеплена. Специалисты оперативного реагирования военной базы угрозу не обнаружили, уточняется в заявлении.

    Предварительный полевой тест на опасные вещества (HAZMAT) также не показал результатов. Отдельно следователи изучают политическую пропаганду, содержащуюся в посылке. Расследование продолжается.

    Лента новостей