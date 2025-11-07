На авиабазе США военнослужащие отравились неизвестным порошком

На авиационной базе "Эндрюс" в штате Мэриленд (США) вскрыли пакет с неизвестным порошком. После этого госпитализировали несколько человек, находившихся рядом с веществом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В заявлении военной базы указано, что людей эвакуировали из самого здания и из прилегающего к нему постройки, территория оцеплена. Специалисты оперативного реагирования военной базы угрозу не обнаружили, уточняется в заявлении.

Предварительный полевой тест на опасные вещества (HAZMAT) также не показал результатов. Отдельно следователи изучают политическую пропаганду, содержащуюся в посылке. Расследование продолжается.