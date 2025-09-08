İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Xanyurdu sakini: Uzun illər həsrətini çəkdiyimiz doğma kəndə dönürük
    Hicran Muradova

    Xocalının Xanyurdu kənd sakini kənddə yeni həyata başlayacaqlarını bildirib.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Xanyurdu kənd sakini Hicran Muradova deyib.

    O, doğma kəndə qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözlədiklərini vurğulayıb:

    "Kəndimiz işğal olandan sonra məcburi köçkün həyatı bizim üçün ağır keçdi. Ayrı-ayrı vaxtlarda Goranboy, Bərdə və Bakıda müxtəlif şəraitsiz yerlərdə məskunlaşdıq. Bu günün həsrətini çox çəkdik. Şükür, o çətinliklər artıq geridə qaldı, doğma yurdumuza dönür, kənddə yeni həyata başlayırıq".

    Жительница Ханюрду: Мы возвращаемся в родное село, по которому тосковали много лет

