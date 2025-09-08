Жительница Ханюрду: Мы возвращаемся в родное село, по которому тосковали много лет

ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Жительница села Ханюрду Ходжалинского района Хиджран Мурадова поделилась впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.

    В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы она отметила, что собирается начать новую жизнь в родном селе. 

    Мурадова призналась, что долгие годы с нетерпением ждала этого дня. "После оккупации нашего села мы, будучи вынужденными переселенцами, прожили тяжелую жизнь в тяжелых условиях в Геранбое, Барде и Баку. Мы с нетерпением ждали этого дня. К счастью, сегодня все трудности остались позади. Мы возвращаемся в родное село, по которому тосковали много лет", - сказала она. 

