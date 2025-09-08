Жительница Ханюрду: Мы возвращаемся в родное село, по которому тосковали много лет
Внутренняя политика
- 08 сентября, 2025
- 13:12
Жительница села Ханюрду Ходжалинского района Хиджран Мурадова поделилась впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.
В беседе с корреспондентом Report в Ходжалы она отметила, что собирается начать новую жизнь в родном селе.
Мурадова призналась, что долгие годы с нетерпением ждала этого дня. "После оккупации нашего села мы, будучи вынужденными переселенцами, прожили тяжелую жизнь в тяжелых условиях в Геранбое, Барде и Баку. Мы с нетерпением ждали этого дня. К счастью, сегодня все трудности остались позади. Мы возвращаемся в родное село, по которому тосковали много лет", - сказала она.
Последние новости
14:05
Правительство Грузии ждет сокращения урожая винограда более чем на третьВ регионе
14:04
В Киеве главам дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина УкраиныДругие страны
13:58
Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном КавказеВ регионе
13:56
Багаи: Президент Ирана примет участие в Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеВ регионе
13:47
Фото
В Азербайджане начала работу Академия ИИИКТ
13:42
В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точкахНаука и образование
13:37
В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителейВнутренняя политика
13:36
Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборовВ регионе
13:30