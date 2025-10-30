İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vəngli sakini: Atamın və qardaşımın şəhid olduğu kəndimizə qayıtmaq qürurvericidir

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 12:48
    Vəngli sakini: Atamın və qardaşımın şəhid olduğu kəndimizə qayıtmaq qürurvericidir

    Ağdərənin Vəngli kəndinə qayıdan Sayalı Mirzəyeva atası ilə qardaşının şəhid olduğu doğma torpağa qayıtmağın qürurverici olduğunu deyib.

    O, "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında müharibənin alovlandığı vaxt 21 yaşında olduğunu bildirib.

    S.Mirzəyeva artıq övladlarının Vənglidə təhlükəsiz şəraitdə yaşayacaqlarını vurğulayıb:

    "Münaqişə başlayandan sonra bizim kəndin camaatı da daxil olmaqla, Qarabağ əhalisi min bir əziyyətlə üzləşdi. Vənglinin müdafiəsi zamanı atam və qardaşım şəhid oldu. Çox sevinirəm ki, şəhidlərimizin qanı tökülən torpaqlarımız artıq azaddır və övladlarımız bu torpaqlarda təhlükəsiz şəraitdə yaşayacaqlar".

    şəhid Ağdərə Vəngli kəndi "Böyük Qayıdış"

    Son xəbərlər

    13:16

    "Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu parataekvondoçuların məşqində olub

    Futbol
    13:14

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    13:14

    "QazTrade" "AzExport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:10

    Qazaxıstanlı nazir müavini: "Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:09

    Bob Blekmen: Silah embarqosunun ləğvi Londonun Azərbaycana etimadını təsdiqləyir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:08

    TƏBİB-in icraçı direktoru: Əksər rayonlarda həkim çatışmazlığı müşahidə olunur

    Sağlamlıq
    13:06

    AFFA İntizam Komitəsi bir neçə komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:05

    Tədqiqatçı: Konqoda baş verən ölüm halları barəsində heç kim danışmır

    Xarici siyasət
    12:58

    Papuaşvili: Brüsselin sanksiyalarla bağlı mövqeyi bipolyar pozğunluq nümunəsidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti