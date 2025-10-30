Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небом

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Саялы Мирзаева, вернувшаяся в родное село Венгли Агдеринского района, поделилась своими эмоциями от возвращения на землю, где стали шехидами ее отец и брат. Она назвала этот день моментом особой гордости.

    В беседе с корреспондентом Report Мирзаева рассказала, что во время начала активной фазы конфликта ей было всего 21 год.

    Она отметила, что теперь новое поколение сможет расти под мирным небом:

    "После начала конфликта жители Карабаха, в том числе и нашего села, пережили тяжелые испытания. Во время обороны Венгли мой отец и брат стали шехидами. Сегодня я счастлива, что наши земли свободны, и верю, что наши дети будут жить здесь в безопасности и мире".

