Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небом

Саялы Мирзаева, вернувшаяся в родное село Венгли Агдеринского района, поделилась своими эмоциями от возвращения на землю, где стали шехидами ее отец и брат. Она назвала этот день моментом особой гордости.

В беседе с корреспондентом Report Мирзаева рассказала, что во время начала активной фазы конфликта ей было всего 21 год.

Она отметила, что теперь новое поколение сможет расти под мирным небом:

"После начала конфликта жители Карабаха, в том числе и нашего села, пережили тяжелые испытания. Во время обороны Венгли мой отец и брат стали шехидами. Сегодня я счастлива, что наши земли свободны, и верю, что наши дети будут жить здесь в безопасности и мире".