Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небом
Внутренняя политика
- 30 октября, 2025
- 13:36
Саялы Мирзаева, вернувшаяся в родное село Венгли Агдеринского района, поделилась своими эмоциями от возвращения на землю, где стали шехидами ее отец и брат. Она назвала этот день моментом особой гордости.
В беседе с корреспондентом Report Мирзаева рассказала, что во время начала активной фазы конфликта ей было всего 21 год.
Она отметила, что теперь новое поколение сможет расти под мирным небом:
"После начала конфликта жители Карабаха, в том числе и нашего села, пережили тяжелые испытания. Во время обороны Венгли мой отец и брат стали шехидами. Сегодня я счастлива, что наши земли свободны, и верю, что наши дети будут жить здесь в безопасности и мире".
