Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub
- 29 avqust, 2025
- 19:15
Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupunun komandanı təyin edilib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, həmin vəzifəyə general Soner Orucoğlu təyinat alıb.
Qeyd edək ki, o, bu vəzifədə general Bəxtiyar Ərsayı əvəzləyib.
