    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub

    Daxili siyasət
    29 avqust, 2025
    • 19:15
    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub

    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupunun komandanı təyin edilib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, həmin vəzifəyə general Soner Orucoğlu təyinat alıb.

    Qeyd edək ki, o, bu vəzifədə general Bəxtiyar Ərsayı əvəzləyib.

    Türkiyə   Bəxtiyar Paşa   Ərsay   Komandan   Soner Orucoğlu  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

