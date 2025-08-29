    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Турция назначила нового командующего Служебной группой в Азербайджане.  

    Согласно информации, полученной Report, на эту должность назначен генерал Сонер Оруджоглу.

    Отметим, что ранее должность занимал генерал Бахтияр Эрсай.

    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub
    Türkiye appoints new head of service group in Azerbaijan

