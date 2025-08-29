Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане
Внутренняя политика
- 29 августа, 2025
- 19:23
Турция назначила нового командующего Служебной группой в Азербайджане.
Согласно информации, полученной Report, на эту должность назначен генерал Сонер Оруджоглу.
Отметим, что ранее должность занимал генерал Бахтияр Эрсай.
