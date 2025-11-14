İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Şuşakənd sakini: Kəndimizə doğum günümdə qayıtmağım ikiqat bayramdır

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 13:27
    Doğma kəndə doğum günündə qayıtmaq ikiqat bayramdır.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Şuşakənd kənd sakini Kamal Hüseynov deyib.

    O, uzun illərdən sonra doğulduğu kəndə qayıtmağın qürurverici olduğunu bildirib:

    "Şükür, bu günləri də gördük. Yenidən doğma yurdumuza qayıdışımız bizim üçün ikiqat bayramdır. Çünki bu gün mənim və qardaşımın doğum günüdür. Doğum günümə ən gözəl hədiyyə öz ocağımıza qayıtmaqdır".

    Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

