Şuşakənd sakini: Kəndimizə doğum günümdə qayıtmağım ikiqat bayramdır
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 13:27
Doğma kəndə doğum günündə qayıtmaq ikiqat bayramdır.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Şuşakənd kənd sakini Kamal Hüseynov deyib.
O, uzun illərdən sonra doğulduğu kəndə qayıtmağın qürurverici olduğunu bildirib:
"Şükür, bu günləri də gördük. Yenidən doğma yurdumuza qayıdışımız bizim üçün ikiqat bayramdır. Çünki bu gün mənim və qardaşımın doğum günüdür. Doğum günümə ən gözəl hədiyyə öz ocağımıza qayıtmaqdır".
Son xəbərlər
14:09
Azərbaycan Xorvatiya ilə vergidə yeni təşəbbüslər reallaşdırmağı müzakirə edibBiznes
14:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xanyurdu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:04
Xanyurdu sakini: 11 yaşımda çıxdığım kəndə indi ailəmlə birlikdə qayıdıramDaxili siyasət
14:02
"Formula 1" komandasının bazası naməlum şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalıbFormula 1
14:01
Foto
Xankəndidə türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının iclası keçirilibXarici siyasət
14:00
Foto
Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkilibEkologiya
13:59
İsrail Norveç Baş nazirinin səfərinə icazə verməyibDigər ölkələr
13:58
İsrail daha 15 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıbDigər ölkələr
13:55
Foto