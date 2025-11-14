Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 13:48
    Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

    Житель села Шушакенд поделился своими эмоциями от возвращения в родное село в день своего рождения, назвав это событие двойным праздником.

    Кямал Гусейнов заявил корреспонденту Report в Шушакенде, что возвращение в родной очаг спустя долгие годы наполняет его гордостью.

    Мужчина назвал эту возможность лучшим подарком на свой день рождения.

    "Возвращение на родную землю для нас двойной праздник. Ведь сегодня день рождения мой и моего брата. Лучший подарок на мой день рождения - это возвращение к родному очагу", - отметил он.

