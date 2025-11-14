Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

Житель села Шушакенд поделился своими эмоциями от возвращения в родное село в день своего рождения, назвав это событие двойным праздником.

Кямал Гусейнов заявил корреспонденту Report в Шушакенде, что возвращение в родной очаг спустя долгие годы наполняет его гордостью.

Мужчина назвал эту возможность лучшим подарком на свой день рождения.

"Возвращение на родную землю для нас двойной праздник. Ведь сегодня день рождения мой и моего брата. Лучший подарок на мой день рождения - это возвращение к родному очагу", - отметил он.