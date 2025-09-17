İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulub

    Daxili siyasət
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:13
    Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulub
    Rasim Ələkbərov

    Kəndə qayıdan sakinlərin narahat yuxularına artıq son qoyulub.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Seyidbəyli kənd sakini Rasim Ələkbərov deyib.

    O, doğma kənddə olan rahatlığı heç yerdə görmədiklərini vurğulayıb:

    "Məcburi köçkünlük dövründə bir neçə rayonda yaşadıq, çətin günlərimiz oldu. Lakin dövlət bizim problemlərin həlli üçün çox iş gördü, şəraitimiz yaxşılaşdırıldı.

    Bununla belə, tam səmimi sözümdür, kəndimizdə olan rahatlığı heç bir yerdə görmədik. Daşbulağa qayıdan insanların narahat yuxularına da artıq son qoyulub".

