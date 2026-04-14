    Şabranda hotelin fəaliyyəti dayandırılıb

    Daxili siyasət
    • 14 aprel, 2026
    • 09:36
    Şabranda hotelin fəaliyyəti dayandırılıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Şabran rayonu, Rəhimli kəndində yerləşən "Bağçalı" hotelinin fəaliyyətini dayandırıb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edildiyi üçün həmin hotelin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Şabran rayonu
    В Шабране приостановлена деятельность отеля из-за нарушений пожарной безопасности

