Şabranda hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
Daxili siyasət
- 14 aprel, 2026
- 09:36
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Şabran rayonu, Rəhimli kəndində yerləşən "Bağçalı" hotelinin fəaliyyətini dayandırıb.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edildiyi üçün həmin hotelin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.
Şabranda hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
