Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановила деятельность отеля "Багчалы", расположенного в селе Рахимли Шабранского района. Как сообщили Report в МЧС, решение было принято после проверки, проведенной в отеле. Инспекция выявила ряд нарушений в области пожарной безопасности, в связи с чем было принято решение о приостановлении работы данного отеля.

В Шабране приостановлена деятельность отеля из-за нарушений пожарной безопасности