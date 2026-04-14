В Шабране приостановлена деятельность отеля из-за нарушений пожарной безопасности
- 14 апреля, 2026
- 09:47
Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановила деятельность отеля "Багчалы", расположенного в селе Рахимли Шабранского района. Как сообщили Report в МЧС, решение было принято после проверки, проведенной в отеле. Инспекция выявила ряд нарушений в области пожарной безопасности, в связи с чем было принято решение о приостановлении работы данного отеля.
