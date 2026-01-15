İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıb

    Daxili siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 23:28
    Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıb

    Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə köçürülən sakin Yavər Qurbanov yeni yaşayış şəraitindən razıdır.

    "Report" xəbər verir ki, o, öz təəssüratlarını "Baku TV" ilə bölüşüb.

    Y.Qurbanovun sözlərinə görə, bölgənin iqlimi sağlamlığına müsbət təsir göstərir və köçdükdən sonra qan təzyiqi ilə bağlı problemləri aradan qalxıb: "Çox gözəl havası var. Qan təzyiqim vardı, amma buraya köçəndən sonra təzyiqim yoxa çıxıb".

    Gələcək planlarından danışan Y.Qurbanov torpaq sahəsinin ayrılacağına ümid etdiyini vurğulayıb:

    O, göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezidentə minnətdarlığını bildirib, həsrətin sona çatdığını və doğma torpaqlara qayıdışın böyük sevinc yaşatdığını qeyd edib. Sonda şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edən sakin qazilərə də təşəkkür edib.

    Ətraflı reportajda:

    Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıb

    Xocavənd Qırmızı Bazar Böyük Qayıdış Baku TV
    Video
    Житель Ходжавендского района поделился впечатлениями от возвращения на родные земли

    Son xəbərlər

    23:45

    İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:28
    Video

    Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıb

    Daxili siyasət
    23:28

    Kerolayin Livitt: Tramp İranla bağlı bütün variantları istisna etmir

    Digər ölkələr
    23:17

    Ağ Ev: Venesuela ABŞ-nin bütün tələblərini yerinə yetirir

    Digər ölkələr
    23:05

    Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlib

    Digər ölkələr
    22:59

    "Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"

    Komanda
    22:55
    Video

    32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayam

    Daxili siyasət
    22:48

    "NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdur

    Region
    22:35

    HƏMAS Qəzza zolağında hakimiyyəti yeni administrasiyaya verməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti