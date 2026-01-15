Житель Ходжавендского района поделился впечатлениями от возвращения на родные земли

Житель, вернувшийся в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, Явер Гурбанов поделился своими впечатлениями о новых условиях проживания.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Baku TV, подчеркнув, что надеется на выделение земельного участка.

Он выразил благодарность президенту за оказанное внимание и заботу, отметив, что годы разлуки подошли к концу, а возвращение на родные земли приносит огромную радость. В завершение житель с уважением почтил память шехидов и выразил благодарность гази.

Подробнее: