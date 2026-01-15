Житель Ходжавендского района поделился впечатлениями от возвращения на родные земли
Внутренняя политика
- 15 января, 2026
- 23:45
Житель, вернувшийся в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, Явер Гурбанов поделился своими впечатлениями о новых условиях проживания.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью Baku TV, подчеркнув, что надеется на выделение земельного участка.
Он выразил благодарность президенту за оказанное внимание и заботу, отметив, что годы разлуки подошли к концу, а возвращение на родные земли приносит огромную радость. В завершение житель с уважением почтил память шехидов и выразил благодарность гази.
