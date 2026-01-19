İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ombudsman: 20 Yanvar hadisəsi zamanı fundamental insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulub

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:27
    Ombudsman: 20 Yanvar hadisəsi zamanı fundamental insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulub

    20 Yanvar hadisəsi zamanı yaşamaq hüququ, təhlükəsizlik hüququ, ifadə və sərbəst toplaşma azadlığı kimi fundamental insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulub, beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri ayaqlar altına atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, 20 Yanvar faciəsi yalnız matəm və hüzn günü deyil:

    "Bu tarix, eyni zamanda Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsidir. O gecə xalqımız qorxuya boyun əymədi, tankların qarşısına əliyalın çıxaraq azadlıq, ləyaqət və milli iradə uğrunda mübarizəsini şərəflə apardı. Məhz bu fədakarlıq Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin mənəvi-siyasi təməlini təşkil etdi.

    Bu faciəyə ilk dəfə açıq, prinsipial və cəsarətli siyasi-hüquqi qiyməti verən şəxs Ümummilli Lider Heydər Əliyev olmuşdur. O, 1990-cı il yanvarın 21-də həyatına real təhlükə olmasına baxmayaraq, Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyində verdiyi bəyanatla bu qanlı cinayətin birbaşa SSRİ rəhbərliyi tərəfindən törədildiyini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdır. Bu, o dövr üçün misilsiz siyasi cəsarət nümunəsi idi".

    Ombudsman vurğulayıb ki, 20 Yanvar – təkcə bir gecənin faciəsi deyil, Azərbaycan xalqının azadlıq iradəsinin sınağa çəkildiyi, milli ləyaqətinin, vətəndaş mövqeyinin və müstəqillik əzminin bütün dünyaya nümayiş olunduğu tarixi bir mərhələdir.

    S.Əliyeva qeyd edib ki, beynəlxalq təşkilatlar və dünya ictimaiyyəti həmin dövrdə bu ağır cinayətə lazımi hüquqi-siyasi reaksiya göstərməyib:

    "Bu laqeydlik və ədalətsizlik sonradan regionumuzda daha ağır cinayətlərə, Azərbaycan torpaqlarının işğalına və xalqımıza qarşı digər insanlıq əleyhinə əməllərin törədilməsinə zəmin yaradıb".

    Ombudsman bəyan edib ki, 20 Yanvar hadisələri beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınmalı, bu cinayətin törədilməsinə əmr verən və onu icra edən bütün şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.

    Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 yanvar Hüzn günü
    Azerbaijani ombudsman: Fundamental rights were violated during January 20 tragedy

    Son xəbərlər

    11:53

    "Liverpul" rəhbərliyi Arne Slotu yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi planlaşdırmır

    Futbol
    11:52

    Buzovnada pilləkəndən yıxılan fəhlə 11 gün sonra ölüb

    Hadisə
    11:51
    Foto

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:50

    Hövsanda 66 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    11:49
    Foto

    "Alliance Logistics"in illik konteyner daşımaları rekord həddə çatdı

    Biznes
    11:46

    Bu il valideyn himayəsindən məhrum 240 uşağın ailə himayəsinə qaytarılması nəzərdə tutulub

    Sosial müdafiə
    11:39

    Ötən il Ukraynadan Azərbaycana 132 uşaq gətirilib

    Sosial müdafiə
    11:35

    "Yelo Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    11:35

    Keçən il Azərbaycanda 3 uşaq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə övladlığa verilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti