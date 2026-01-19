Сабина Алиева: 20 Января — это не только трагедия, но и летопись свободы азербайджанского народа

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева вновь призвала мировое сообщество обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к трагическим событиям 20 января 1990 года.

    Как сообщает Report, об этом она заявила на мероприятии, посвященном 36-й годовщине трагедии 20 Января.

    Сабина Алиева напомнила, что в тот день были массово нарушены фундаментальные права человека, а основные принципы международного права были грубо попраны.

    "20 Января стал не только днем траура и скорби. Эта дата является и героической летописью азербайджанского народа. В ту ночь наш народ не склонился перед страхом, безоружно вышел против танков и с честью боролся за свободу, достоинство и национальную волю. Именно эта самоотверженность заложила морально-политическую основу государственной независимости Азербайджана", - подчеркнула омбудсмен.

    Алиева напомнила, что первую открытую, принципиальную и мужественную политико-правовую оценку этой трагедии дал общенациональный лидер Гейдар Алиев. "21 января 1990 года, несмотря на реальную угрозу своей жизни, он выступил с заявлением в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, доведя до мировой общественности, что это кровавое преступление было совершено непосредственно руководством СССР. Для того времени это был беспрецедентный пример политического мужества", - отметила она.

    Омбудсмен подчеркнула, что 20 Января - это не трагедия одной ночи, а исторический этап, когда была испытана на прочность воля азербайджанского народа к свободе, продемонстрированы его национальное достоинство, гражданская позиция и решимость к независимости.

    Алиева также заявила, что международные организации и мировое сообщество в тот период не дали должной правовой и политической оценки этому тяжкому преступлению. "Это безразличие и несправедливость впоследствии создали почву для еще более тяжелых преступлений в регионе, оккупации азербайджанских территорий и других преступлений против человечности. События 20 Января должны быть признаны преступлением против человечности в соответствии с международным правом, а все лица, отдавшие приказы и участвовавшие в их исполнении, обязаны понести ответственность", - сказала она.

    Сабина Алиева омбудсмен Россия
    Ombudsman: 20 Yanvar hadisəsi zamanı fundamental insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulub
    Azerbaijani ombudsman: Fundamental rights were violated during January 20 tragedy

    Лента новостей