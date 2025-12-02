Nazir müavini: Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı bu sahədə çalışanların fəaliyyətini stimullaşdırır
- 02 dekabr, 2025
- 11:08
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının ölkə mədəniyyətinin yükünü daşıyan həmkarların fəaliyyətinə sitimulların verilməsi və onların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasındakı rolu böyükdür.
"Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov "Həmkarlarla 120 il" yubiley tədbirindəki çıxışında deyib.
O, Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının yaradılmasını böyük tarixi hadisə kimi qiymətləndirib:
"Həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti üzvlərinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların əmək hüquqlarının qorunması, eyni zamanda mədəniyyət xadimlərinə münasibətdə yaradıcı proseslər üçün şəraitin yaradılmasını özündə ehtiva edir. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının ölkə mədəniyyətinin yükünü daşıyan həmkarlarımızın fəaliyyətinə sitimulların verilməsində və onların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasındakı rolu böyükdür".
F.Cəfərov əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi milli mədəniyyət siyasətinin əsasında mədəniyyətin bütün dəyərlərinin təbliği və onun gənc nəsilə aşılanması dayanır:
"Mədəniyyət baxımından Azərbaycan bir sıra hallarda böyük ölkələri belə üstələyir. Bu gün milli mədəniyyət siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni həyatın yenidən qurulmasından ibarətdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həmin ərazilərdə sürətli yenidənqurma və bərpa işləri həyata keçirilir. Prezidentin əsas tapşırıqlarından biri də həmin ərazilərdə sosial-mədəni həyatın dirçəldilməsi, zəngin mədəni ənənələrin - musiqimizin, ədəbiyyatımızın və digər tədbirlərin oraya geri qaytarılmasıdır. Artıq dörd ildir ki, Mədəniyyət Nazirliyi Heydər Əliyev Fondu ilə birlikdə həmin ərazilərdə sözügedən ənənələrin geri qaytarılması məqsədi ilə əvvəllər mövcud olmuş bir sıra tədbirləri yenidən bərpa edir".