Mirzə Fətəli Axundov küçəsində sökülən bina tarixi tikili deyil - RƏSMİ
Daxili siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 16:31
Mirzə Fətəli Axundov küçəsində sökülən bina tarixi tikili deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti aparatanın şöbə müdiri Rəşid Ağayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu ərazidə söküntü işləri qurumların nəzarəti ilə həyata keçirilir:
"Söküntü işləri Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və digər aidiyyəti qurumların nəzarəti altında həyata keçirilir".
