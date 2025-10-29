В ИВ Баку опровергли информацию о сносе исторического здания

В исполнительной власти Баку опровергли заявления о том, что сносимое на улице Мирзы Фатали Ахундова здание якобы является историческим.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил начальник отдела аппарата ИВ Баку Рашид Агаев.

По его словам, демонтаж проводится под контролем профильных структур.

"Снос ведется под контролем Министерства культуры, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и других профильных структур", - подчеркнул Агаев в беседе с журналистами.