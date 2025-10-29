В ИВ Баку опровергли информацию о сносе исторического здания
Внутренняя политика
- 29 октября, 2025
- 17:35
В исполнительной власти Баку опровергли заявления о том, что сносимое на улице Мирзы Фатали Ахундова здание якобы является историческим.
Как сообщает Report, с таким заявлением выступил начальник отдела аппарата ИВ Баку Рашид Агаев.
По его словам, демонтаж проводится под контролем профильных структур.
"Снос ведется под контролем Министерства культуры, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и других профильных структур", - подчеркнул Агаев в беседе с журналистами.
