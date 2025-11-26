Kəlbəcərə köç edən keçmiş məcburi köçkün: Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm
Daxili siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 06:39
Şükür, torpaqlarımıza qayıdırıq. Bu qayıdışı şəhidlərimizə borcluyuq. Prezidentimiz, dövlətimiz sağ olsun, Allah qazilərimizə cansağlığı versin.
"Report" xəbər verir ki, bunu növbəti karvanla Kəlbəcər şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Mahmud Ələsgərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
M. Ələsgərov qeyd edib ki, Kəlbəcərdə yaxşı şərait yaradılıb və onlar hazır evlərə yerləşəcəklər.
"Düzdür, çox şey itirdik, anamızı, atamızı itirdik, vətən deyə-deyə getdilər. İndi onların əvəzinə nəvələri qayıdır. Bu günümüzə şükür. Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm", - o bildirib.
