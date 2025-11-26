İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Kəlbəcərə köç edən keçmiş məcburi köçkün: Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm

    Daxili siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 06:39
    Kəlbəcərə köç edən keçmiş məcburi köçkün: Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm

    Şükür, torpaqlarımıza qayıdırıq. Bu qayıdışı şəhidlərimizə borcluyuq. Prezidentimiz, dövlətimiz sağ olsun, Allah qazilərimizə cansağlığı versin.

    "Report" xəbər verir ki, bunu növbəti karvanla Kəlbəcər şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Mahmud Ələsgərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    M. Ələsgərov qeyd edib ki, Kəlbəcərdə yaxşı şərait yaradılıb və onlar hazır evlərə yerləşəcəklər.

    "Düzdür, çox şey itirdik, anamızı, atamızı itirdik, vətən deyə-deyə getdilər. İndi onların əvəzinə nəvələri qayıdır. Bu günümüzə şükür. Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm", - o bildirib.

    Kəlbəcər köç karvanı keçmiş məcburi köçkün

    Son xəbərlər

    06:47

    Kəlbəcər sakini: Həmişə torpaqlarımızın həsrətində olmuşuq

    Daxili siyasət
    06:45
    Foto

    Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:39

    Kəlbəcərə köç edən keçmiş məcburi köçkün: Anamı burada torpağa tapşırıb o biri anamın qoynuna gedirəm

    Daxili siyasət
    06:24

    Qahirədə Qəzzanın bərpasına dair keçirilməsi planlaşdırılan konfrans təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    05:34

    Ceyhun Bayramov Neapolda "Napoli" - "Qarabağ" qarşılaşmasını stadiondan izləyib

    Futbol
    05:17

    Avropada təhlükəli "supergöbələk" yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    04:52

    Tramp Ukrayna ilə bağlı razılaşma üçün qəti vaxt limitinin olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    04:24

    BMT-də yeni baş katibin seçilməsi prosesinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:47

    KİV: Almaniya XİN-də struktur dəyişiklikləri ediləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti