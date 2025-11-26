Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Бывший вынужденный переселенец: Благодарим главу государства за возможность вернуться на родину

    Внутренняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 07:13
    Бывший вынужденный переселенец из Кяльбаджара Махмуд Алескеров, выехавший сегодня на родные земли в составе очередной группы, выразил благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за возможность вернуться к родному очагу.

    Как сообщает Report, в беседе с журналистами он поделился впечатлениями в преддверии отъезда.

    "Слава Всевышнему, мы возвращаемся на наши земли. Мы сегодня возвращаемся на родные земли ценой крови шехидов, да упокоит Аллах их души, дарует здоровья гази. Под руководством главы государства Азербайджанская армия освободила наши земли, теперь мы возвращаемся домой", - отметил М. Алескеров.

    Он подчеркнул, что в Кяльбаджаре для возвращающихся жителей созданы все необходимые условия.

    Напомним, что сегодня в город Кяльбаджар выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Великое возвращение Кяльбаджарский район
