Kəlbəcərdə Bal Festivalı keçirilir

    Kəlbəcər şəhərində "Kəlbəcər Bal Festivalı 2025" təşkil olunub.

    "Report"un Kəlbəcərə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, festivalda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları və ölkənin digər bölgələrindən məhsullarını brendləşdirmiş 37 arıçı fermer iştirak edir.

    IDEA İctimai Birliyinin dəstək verdiyi gənc arıçılar da festivalda öz məhsullarını sərgiləyəcəklər. Festival çərçivəsində yerli arıçıların iştirakı ilə bal və digər arıçılıq məhsullarının nümayişi, bu istiqamətdə innovativ yanaşmaların və texnologiyaların təqdimatı nəzərdə tutulub.

    Tədbirin təşkilində əsas məqsəd Kəlbəcər balının tanıdılması və coğrafi brendləşməsi, yerli arıçıların dəstəklənməsi, onların yerli və xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə dəstək olmaq, həmçinin regionun tarixi, təbiəti və yaylaqlarının tanıdılması ilə turizmin inkişafına töhfə verməkdir.

