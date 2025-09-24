В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

24 сентября в Кяльбаджарском районе по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой прошел фестиваль меда.

Как сообщает сотрудник Report из Кяльбаджара, фестиваль был организован совместно Общественным объединением IDEA, Специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Министерством сельского хозяйства, ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель правления ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Эльгюн Мухаммадализаде, а также представители государственных учреждений и местные жители.

В фестивале приняли участие 37 пчеловодов-фермеров из Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также других регионов страны.

Свою продукцию на фестивале представили и молодые пчеловоды, поддерживаемые Общественным объединением IDEA.

