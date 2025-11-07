İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar sosial media hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı videoçarx paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir" şərhi qeyd olunub.

    Videoçarxı təqdim edirik:

    Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории

