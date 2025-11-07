İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir
Daxili siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 23:06
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar sosial media hesablarında Zəfər Günü ilə bağlı videoçarx paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir" şərhi qeyd olunub.
Videoçarxı təqdim edirik:
İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir
Son xəbərlər
23:25
Danimarka 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial mediadan istifadəsini qadağan etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
23:06
Video
İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdirDaxili siyasət
22:55
KİV: ABŞ Amerika körfəzində qazma işləri üçün genişmiqyaslı hərrac keçirəcəkDigər ölkələr
22:49
Ceyhun Bayramov: İlham Əliyev üçtərəfli bəyanata israrla üç maddəni əlavə etdirdiXarici siyasət
22:45
Foto
Təbrizdə Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilibXarici siyasət
22:38
Ceyhun Bayramov Türkiyənin 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycana diplomatik dəstəyindən və F-16-lardan danışıbXarici siyasət
22:32
Video
NDU-da 811 tələbənin iştirakı ilə "Zəfərin 5 ili" adlı fləşmob keçirilibDigər
22:23
Ceyhun Bayramov: Rusiya artıq 2020-ci il oktyabrın 10-da bölgəyə sülhməramlı göndərmək istəyirdiXarici siyasət
22:21