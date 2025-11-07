Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 23:07
Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории.
Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своих аккаунтах в социальных сетях по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории
