Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 23:07
    Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории

    Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своих аккаунтах в социальных сетях по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории

    Ильхам Алиев Путь к Победе День Победы Азербайджана
    Видео
    İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir, şanlı tariximizdir

    Последние новости

    23:26

    Трамп раскритиковал Европу за покупку энергоресурсов у России

    Другие страны
    23:07
    Видео

    Ильхам Алиев: Последние пять лет - это история Великой Победы, славная страница нашей истории

    Внутренняя политика
    22:53

    Джейхун Байрамов: Ильхам Алиев настоял на добавлении трех пунктов в трехстороннее заявление

    Внешняя политика
    22:49

    Совет прессы направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

    Медиа
    22:45
    Фото

    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана в узком составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:40

    Джейхун Байрамов: Поддержка Турции во время 44-дневной войны имела для Азербайджана огромное значение

    Внешняя политика
    22:37

    Завершилась церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Командные
    22:32

    Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

    Внешняя политика
    22:27

    Джейхун Байрамов: Россия хотела отправить миротворцев в регион еще 10 октября 2020 года

    Внешняя политика
    Лента новостей