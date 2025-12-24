İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:57
    Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyev
    Video
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева

    Son xəbərlər

    13:17

    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Digər
    13:10

    Təyyarə qəzasında həlak olan liviyalı hərbçilərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:10

    Səfir: İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    13:08

    Aleksandar Vuçiç İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:04

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Hadisə
    13:04
    Foto

    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Hadisə
    13:03

    İlqar İsbatov: "Azərbaycan şəhərsalma və memarlıq ənənələri ilə seçilən ölkədir"

    İnfrastruktur
    13:01
    Foto

    Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    Kobaxidze ticarət şəbəkələrində qiymət artımına qarşı tədbirlər görülməsini tələb edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti