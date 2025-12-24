Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib
Daxili siyasət
- 24 dekabr, 2025
- 12:57
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Qalib Xalqın Qalib Lideri!! Ad gününüz mübarək cənab Prezident!!! pic.twitter.com/j6w1MMnLxO— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 24, 2025
