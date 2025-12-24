Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 13:03
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева.
Report представляет публикацию:
Qalib Xalqın Qalib Lideri!! Ad gününüz mübarək cənab Prezident!!! pic.twitter.com/j6w1MMnLxO— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 24, 2025
