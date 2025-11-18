İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Daxili siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:05
    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Bu il noyabrın 14-də Xankəndi şəhərində "Beynəlxalq nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi xidmət orqanlarının rolu" mövzusunda Türk Dövlətlərinin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının XXVII plenar iclası keçirilib.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti öz rəsmi sosial şəbəkə hesablarında tədbirin videosunu paylaşıb.

    "Report" həmin videomaterialı təqdim edir.

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Son xəbərlər

    13:20
    Foto

    Köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:18

    Belarus və Litva nümayəndələri sərhəddəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    13:14

    Azərbaycandakı suvenir mağazalarına qarşı tələblər sərtləşdirilir

    Turizm
    13:12

    Fransa Azərbaycandan neft alışını 3,5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:10

    Azərbaycanın güləş hakimi: "Birinci kateqoriyaya yüksəlmək yetərli deyil"

    Fərdi
    13:08

    Murad Ağabəyli: "Lahıcda yeni geniş "parking" sahəsi inşa olunur"

    Turizm
    13:05
    Foto
    Video

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Daxili siyasət
    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti