DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb
Daxili siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 13:05
Bu il noyabrın 14-də Xankəndi şəhərində "Beynəlxalq nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi xidmət orqanlarının rolu" mövzusunda Türk Dövlətlərinin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının XXVII plenar iclası keçirilib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti öz rəsmi sosial şəbəkə hesablarında tədbirin videosunu paylaşıb.
"Report" həmin videomaterialı təqdim edir.
