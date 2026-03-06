İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Daxili siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 13:22
    Nazir: Moldovalı həmkarımla Yaxın Şərqdəki vəziyyəti qiymətləndirdik

    Moldovalı həmkarımla Yaxın Şərqdəki vəziyyəti qiymətləndirdik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov moldovalı həmkarı Mixay Popşoi ilə birlikdə Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib.

    "Moldova Azərbaycanın iqlim diplomatiyasında bir çox təşəbbüslərinə fəal şəkildə qoşulub. Bugünkü müzakirəmizdə qonşu ölkələrlə bağlı proseslər barədə də məlumatlandırdım. Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri, gözləntimiz barədə də həmkarıma məlumat verdim. Eləcə də Qarabağda bərpa-quruculuq və insanların qayıdışı məsələləri barədə də fikir mübadiləsi apardıq", - C.Bayramov bildirib.

    "Eyni zamanda Yaxın Şərqdəki vəziyyəti də qiymətləndirdik. Dünən İran tərəfindən Naxçıvan istiqamətində edilən dron hücumları, 4 Azərbaycan vətəndaşının xəsarət alması ilə bağlı da ona məlumat verdim", - XİN rəhbəri vurğulayıb.

    Джейхун Байрамов: С молдавским коллегой мы оценили ситуацию на Ближнем Востоке
    Jeyhun Bayramov: 'My Moldovan colleague and I assessed situation in Middle East'

