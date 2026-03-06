Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Джейхун Байрамов: С молдавским коллегой мы оценили ситуацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:24
    Джейхун Байрамов: С молдавским коллегой мы оценили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министры иностранных дел Азербайджана и Молдовы Джейхун Байрамов и Михай Попшой провели оценку ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом Джейхун Байрамов заявил на совместном с молдавским коллегой брифинге для прессы в Баку.

    "Молдова активно присоединилась ко многим инициативам Азербайджана в сфере климатической дипломатии. В ходе сегодняшних обсуждений я также проинформировал своего коллегу о процессах, связанных с соседними странами. Я рассказал ему о состоянии армяно-азербайджанских отношений и наших ожиданиях. Кроме того, мы обменялись мнениями по вопросам восстановления и реконструкции в Карабахе, а также возвращения людей", - отметил Дж.Байрамов.

    По его словам, стороны оценили ситуацию на Ближнем Востоке. "Я также проинформировал его о вчерашней атаке дронов со стороны Ирана в направлении Нахчывана, в результате которой пострадали четыре гражданина Азербайджана", - подчеркнул глава МИД.

    Nazir: Moldovalı həmkarımla Yaxın Şərqdəki vəziyyəti qiymətləndirdik
    Jeyhun Bayramov: 'My Moldovan colleague and I assessed situation in Middle East'
    Лента новостей