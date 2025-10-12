Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilir
Daxili siyasət
- 12 oktyabr, 2025
- 17:08
Bakı Konqres Mərkəzində Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası öz işinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə prezidentin köməkçisi, Prezident Aparatının Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov, Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov, Baş prokuror Kamran Əliyev, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov, ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, Konstitutsiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev, millət vəkilləri və xarici qonaqlar iştirak edir.
