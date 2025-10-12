İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilir

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 17:08
    Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilir

    Bakı Konqres Mərkəzində Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası öz işinə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə prezidentin köməkçisi, Prezident Aparatının Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov, Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov, Baş prokuror Kamran Əliyev, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov, ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, Konstitutsiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev, millət vəkilləri və xarici qonaqlar iştirak edir.

    В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей
    67th General Assembly of International Association of Judges underway in Baku

