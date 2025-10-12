Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 17:11
    В Бакинском конгресс-центре начала свою работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие помощник президента - руководитель отдела по работе с правоохранительными органами Аппарата президента Фуад Алескеров, председатель Верховного суда Инам Керимов, генеральный прокурор Кямран Алиев, руководитель Службы государственной безопасности Али Нагиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр юстиции Фарид Ахмедов, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, депутаты Милли Меджлиса и иностранные гости.

    На церемонии открытия Генассамблеи приняли участие около 300 представителей из 71 страны мира - судьи, адвокаты, правительственные чиновники и представители международных организаций, а также известные эксперты-юристы.

    В рамках мероприятия, которое продлится до 17 октября, будут проведены выборы в руководящие органы организации, будут обсуждаться судебно-правовой система различных государств, существующие проблемы и положительный опыт. Также предусмотрено ознакомление с судебно-правовой системой Азербайджана как принимающей стороны.

    В рамках ГА 14 октября состоится международная конференция на тему "Отношения между судебной властью и другими ветвями власти". На конференции будет широко проанализирована роль судов в обеспечении верховенства закона.

    Также планируется проведение выборов на пост президента Международной ассоциации судей.

    Наряду с этим, с 12 по 17 октября будет организована выставка под названием "Символы правосудия". На ней будут представлены около 150 мантий, орденов, нагрудных знаков, марок и банкнот, принадлежащих судьям, адвокатам и государственным обвинителям из 80 стран мира.

    Напомним, что основной целью Международной ассоциации судей, основанной в 1953 году, является защита независимости судебной власти в мире. В настоящее время организация объединяет в своих рядах судейские союзы 93 стран и проводит свои ежегодные собрания только в странах, где обеспечены верховенство закона и независимость судебной власти.

    Решение о проведении Генеральной Ассамблеи организации в 2025 году в Баку было принято в прошлом году в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики путем тайного голосования членов организации.

    Лента новостей