İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirik

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:17
    Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirik
    Tamaşa Hüseynli

    Maliyyə sahəsində çalışan Bakı sakini 21 yaşlı Tamaşa Hüseynli 5 il əvvəl qazanılan qələbəni bu gün həm sevinc, həm də qürur hissi ilə yad etdiyini bildirib.

    O, "Report"a açıqlamasında deyib ki, 16 yaşı olanda qazanılan qələbəni indi gənc qız kimi fəxrlə qeyd edir.

    "Sevincliyəm ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasının beş ili tamam olur. Həqiqətən çox qürurluyam və bütün xalqımı, millətimi təbrik edirəm. Hər zaman şad, firavan, xoşbəxt günlər arzulayıram", - T.Hüseynli əlavə edib.

    O, beş il əvvəlki Zəfəri belə xatırlayır:

    "Həmin dövrdə 16 yaşım var idi. Bütün millət olaraq ayağa qalxıb əsgərlərə dəstək olurduq. Hər dəfə Prezident İlham Əliyev Qələbə xəbərləri açıqlayanda çox sevinirdik. Küçələrə çıxıb "Qarabağ Azərbaycandır!" deyə səslənirdik. Həqiqətən, o günlər heç vaxt yaddaşımdan çıxmır. Artıq beş il əvvəlki zəfəri bu gün gənc qız olaraq qeyd edirəm. Bu gün də qürurla deyirəm: "Qarabağ Azərbaycandır!".

    Son xəbərlər

    11:34

    Ali Radanın alt komitəsinin sədri: Azərbaycanın qələbəsi Ukrayna xalqı üçün əhəmiyyətli nümunədir

    Hərbi
    11:33

    Füzuli sakini: Hərbi paradı izləmək üçün rayondan Bakıya gəlmişəm

    Daxili siyasət
    11:32

    AFFA rəsmisi "Bavariya" - "Arsenal" matçına təyinat alıb

    Futbol
    11:31
    Foto

    Sumqayıtda Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunub

    Daxili siyasət
    11:17

    Müdafiə naziri: Pakistan və Əfqanıstan arasında danışıqlar iflasa uğrayıb

    Digər ölkələr
    11:17
    Foto

    Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirik

    Daxili siyasət
    11:11

    Arda Gülər "Real"da ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb

    Futbol
    11:10

    Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:04

    TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti